Песков: принятые меры по поддержке МСП недостаточно эффективны

Власти работают над принятием новых мер для поддержки малого и среднего бизнеса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видят недостаточную эффективность принятых мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. По словам Пескова, в настоящее время власти работают над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, проводя тщательный анализ тех жалоб, которые поступают от представителей МСП, пишет ТАСС. При этом пресс-секретарь анонсировал предстоящие обсуждения данного вопроса.