Аэрофлот остановил возврат денег за билеты на отмененные рейсы

В настоящее время авиаперевозчик не возвращает клиентам денежные средства за билеты на отмененные из-за коронавируса рейсы.

По данным пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) в настоящее время авиакомпания Аэрофлот прекратила возврат денежных средств за билеты, которые были приобретены пассажирами на рейсы, отмененные из-за коронавируса. Авиаперевозчик закрыл техническую возможность оформить как добровольный так и вынужденный возврат. Ранее, агенты по продаже билетов могли оформить возврат клиенту за счет собственных средств, после чего получить деньги от Аэрофлота. Теперь, авиакомпания закрыла такую возможность, пишет Коммерсант. Аэрофлот не прокомментировал данную ситуацию.