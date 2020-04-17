Ученые установили точную температуру гибели COVID-19

Специалистам удалось прекратить размножение вируса только при нагреве до 92 градусов в течение 15 минут.

Французские ученые из Университета Прованса доказали, что стандартного метода дезактивации вирусов, который применяется для дезинфекции помещений, особенно в больницах и лабораториях, недостаточно для уничтожения коронавируса. Согласно проведенным экспериментам, в не стерильных условиях обработка помещений часовым нагревом до 60 градусов, которая является стандартным протоколом дезактивации вируса, не уничтожает вирус полностью. Некоторые наиболее агрессивные его штаммы продолжают развиваться. Это подвергает медиков дополнительному риску инфицирования коронавирусом. Полностью прекратить активность вируса удалось только при нагреве до 92 градусов в течение 15 минут.

Ученые отмечают, что полученные ими результаты являются очень важными, так как выявляют незащищенность медицинского персонала, который непосредственно работает с вирусом, пишет РИА Новости.