В МЧС дали советы по профилактике коронавируса
17.04.2020 09:02
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Специалисты МЧС рассказали о необходимых мерах профилактики во время эпидемии коронавируса.
Так, согласно рекомендациям экспертов, необходимо:
- чаще мыть руки с мылом, а если нет такой возможности обрабатывать руки специальными дезинфицирующими средствами;
- регулярно мыть и дезинфицировать поверхности столов, дверные ручки, спинки стульев и гаджеты;
- соблюдать рекомендованную дистанцию в 1,5 метра;
- стараться не касаться руками лица, носа и рта;
- несмотря на коронавирус, вести здоровый образ жизни, полноценно питаться и спать, а также больше двигаться;
- носить маску при контакте с больными, в местах массового скопления людей, таких, как, например, магазины или общественных транспорт, а вот на улице лучше обойтись без маски, при условии возможности соблюдать рекомендованную дистанцию;
- при снятии маски не касаться руками ее поверхности, а после этого тщательно вымыть руки с мылом;
- следить, чтобы маска плотно прилегала к лицу, закрывая рот и нос, по возможности сменить маску в том случае, если она отсырела, а также не носить маску более двух часов, пишет РБК.
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