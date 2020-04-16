Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на COVID-19

В столице все случаи ОРВИ будут рассматривать как подозрение на COVID-19.

Об этом представителям СМИ сообщила в четверг, 16 апреля, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она также заметила, что отличить ОРВИ и коронавирус становится сложнее, пишет gazeta.ru.

Заммэра разъяснила, что все пациенты с симптомами ОРВИ и прочими заболеваниями верхних дыхательных путей, будут находиться под наблюдением докторов, передает РИА Новости.

Лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию будут амбулаторно помещать под динамическое медицинское наблюдение, предполагающее ежедневный контроль состояния заболевшего посредством осуществления периодических телефонных звонков. Пациенты должны будут находиться дома, и соблюдать карантин.

Ракова также добавила, что в случае изменения состояния заболевшего в худшую сторону будет скорректирована терапия. При подозрении на воспаление легких пациент в обязательном порядке должен будет пройти обследование в амбулаторном КТ-центре.