Редкое фото раскрывает гениальные инженерные секреты Стоунхенджа

Британский музей, посвященный истории Стоунхенджа, разместил в Twitter сделанное с помощью аэрофотосъемки фото, на котором показано, как знаменитое мегалитическое сооружение выглядело много лет назад.

twitter.com/EH_Stonehenge

На фото показано, что на поверхности у одного из камней были выступающие части, благодаря которым тот крепился к другим камням.

Эксперты сравнили способ строительства, с помощью которого каменные плиты плотно прилегают друг к другу, с ранним лего. Они также назвали данный инновационный метод строительства довольно сложным.

Но, по словам сотрудников организации «Английское наследие», использование данной техники «позволило памятнику выдержать испытание временем», пишет ancient-origins.net.