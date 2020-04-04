В российских школах могут продлить учебный год и повторно перенести ЕГЭ
04.04.2020 16:45
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Минобрнауки решило перенести сроки зачисления выпускников школ в вузы в связи с изменением даты начала проведения ЕГЭ.
- Российский министр просвещения Сергей Кравцов в эфире онлайн-марафона "Домашний час" в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что в некоторых образовательных учреждениях России учебный год могут продлить до 8 июня. Он подчеркнул, что из-за дистанционного обучения школьников не будут отправлять на второй год. Кравцов добавил, что сдачу ЕГЭ могут перенести повторно в зависимости от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, а также от общей эпидемиологической ситуации с с инфекцией COVID-19 в стране, пишет РБК.
- Напомним, что Министерство просвещения в связи с угрозой быстрого распространения новой вирусной пневмонии приняло решение перенести сроки проведения ЕГЭ. Таким образом, в текущем году сдача экзамена начнется с 8 июня.
- Помимо этого Минобрнауки перенесло сроки зачисления выпускников школ в вузы из-за изменения даты начала проведения ЕГЭ. Уточняется, что первая волна зачисления запланирована на 19 августа, а вторая - на 24 августа.
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