В российских школах могут продлить учебный год и повторно перенести ЕГЭ

Минобрнауки решило перенести сроки зачисления выпускников школ в вузы в связи с изменением даты начала проведения ЕГЭ.

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