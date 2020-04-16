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Матвиенко: Парад Победы состоится в текущем году

16.04.2020 14:18
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Матвиенко: Парад Победы состоится в текущем году

Решение о дате проведения Парада Победы уже принято и в ближайшее время будет официально объявлено.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила информацию о том, что торжественный Парад в честь 75-летия Победы состоится в текущем году. По ее словам, это будет грандиозное мероприятие, которое соответствует великому подвигу всего советского народа. Матвиенко отметила, что решение по этому вопросу уже принято и в самое ближайшее время будет объявлено официально, пишет ТАСС.

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