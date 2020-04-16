Президент предложил проект льготной ипотеки для россиян

На реализацию инициативы главы государства понадобится 6,5 млрд рублей.

Во время совещания с правительством, президент России Владимир Путин предложил проект специальной льготной программы выдачи ипотечных кредитов населению. Так, согласно инициативе главы государства, ипотека будет выдаваться на приобретение жилья комфорт-класса со ставкой 6,5% годовых. Размер ипотечного займа не должен превышать 3 млн рублей в регионах, и 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Обратиться за льготной ипотекой россияне смогут до 1 ноября текущего года. Причем, на реализацию инициативы президента потребуется выделить 6,5 млрд рублей, пишет РИА Новости.