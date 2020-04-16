Мишустин поручил проконтролировать выдачу банками "нулевых" кредитов МСП

Глава Минэкономразвития Максим Решетников будет контролировать, как банки выдают "нулевые" кредиты предпринимателям.

Во время совещания правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что "нулевые" кредиты, которые банки должны выдавать представителям МСП, являются убыточными для самих банков. В ответ премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что решение о выдаче льготных кредитов принято по инициативе президента России, и что кабмин обсудил и учел все условия их выдачи. Также, Мишустин поручил главе Минэкономразвития проконтролировать выполнение поручения главы государства, наладив ежедневный контроль за кредитными организациями, пишет РИА Новости.