Прямые выплаты от государства получат порядка 500 тысяч компаний
Правительство расширит список пострадавших от коронавируса отраслей экономики.
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что прямые денежные выплаты от государства получат порядка 500 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. Это станет возможно в связи с расширением списка пострадавших от коронавируса отраслей экономики страны. По словам премьера, данное решение поможет сохранить рабочие места 3 млн россиян, работающим в попадающих под выплаты компаниях.
За предоставлением средств предприниматели смогут обратиться с начала мая, а первые выплаты поступят на их счета уже начиная с 18 мая, пишет РИА Новости.
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