Росконгресс раскрывает инвестиционный потенциал регионов России

Росконгресс и фонд «РК-Инвестиции» собирают все инвестиционные проекты регионов России на одной площадке.

Ивестиционная деятельность играет ключевую роль в экономике страны, ведь без инвестиционных вложений невозможно развитие и не важно идет ли речь о небольшом коммерческом проекте или субъекте Федерации. Но в условиях кризиса, необходимо иметь исчерпывающую информацию об инвестиционной и коммерческой привлекательности того или иного проекта.

Поэтому Росконгресс совместно с фондом «РК-Инвестиции» создали инвестиционную платформу регионов России investinregions.ru — уникальную площадку, обеспечивающую коммуникацию инвесторов, инициаторов проектов и регионов.

По замыслу организаторов, проект даст инвесторам наиболее полную информацию о реализуемых региональных проектах в стране, продемонстрирует новые возможности и потенциал как отдельных региональных проектов, так и регионов в целом.

Созданная единая база инвестиционных проектов выступает удобным инструментом раскрытия потенциала регионов, привлечения необходимых средств для реализации перспективных проектов и развития регионов, а также в полном объеме предоставляет инвесторам картину инвестиционного потенциала страны.

На платформе будут представлены все инвестиционные проекты регионов России с присвоенными им рейтингами, а в дальнейшем, проект трансформируется в экосистему, раскрывающую экономический и инвестиционный потенциал регионов, предоставляя пользователям широкий ассортимент сервисов.