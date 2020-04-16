Росконгресс раскрывает инвестиционный потенциал регионов России
Росконгресс и фонд «РК-Инвестиции» собирают все инвестиционные проекты регионов России на одной площадке.
Ивестиционная деятельность играет ключевую роль в экономике страны, ведь без инвестиционных вложений невозможно развитие и не важно идет ли речь о небольшом коммерческом проекте или субъекте Федерации. Но в условиях кризиса, необходимо иметь исчерпывающую информацию об инвестиционной и коммерческой привлекательности того или иного проекта.
Поэтому Росконгресс совместно с фондом «РК-Инвестиции» создали инвестиционную платформу регионов России investinregions.ru — уникальную площадку, обеспечивающую коммуникацию инвесторов, инициаторов проектов и регионов.
По замыслу организаторов, проект даст инвесторам наиболее полную информацию о реализуемых региональных проектах в стране, продемонстрирует новые возможности и потенциал как отдельных региональных проектов, так и регионов в целом.
Созданная единая база инвестиционных проектов выступает удобным инструментом раскрытия потенциала регионов, привлечения необходимых средств для реализации перспективных проектов и развития регионов, а также в полном объеме предоставляет инвесторам картину инвестиционного потенциала страны.
На платформе будут представлены все инвестиционные проекты регионов России с присвоенными им рейтингами, а в дальнейшем, проект трансформируется в экосистему, раскрывающую экономический и инвестиционный потенциал регионов, предоставляя пользователям широкий ассортимент сервисов.
"Мы уверены, что создание единой базы инвестпроектов будет чрезвычайно востребовано как со стороны предпринимателей, так и инвесторов — особенно в настоящее время, в эпоху кризиса многие компании реструктурируют направления деятельности, и этот инструмент покажет новые возможности и лучшие проекты российским и международным инвесторам», - говорит директор и председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
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