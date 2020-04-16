ПСБ выдал первые беспроцентные кредиты трем компаниям

Каждый день в банк поступает несколько сотен заявок от компаний, пострадавших из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов, в среду первым трем компаниям, пострадавшим от коронавируса, были выданы кредиты под ноль процентов. Они находятся в трех разных регионах России: Москве, Тюмени и Перми.

Как уточнили в пресс-службе банка, тюменская компания, специализирующаяся на грузоперевозках, получила по госпрограмме заем в 600 тысяч рублей. Пермскому ресторатору был выдан миллион рублей, а московской компании из фитнес-индустрии – 1,2 миллиона рублей.

Комментируя ситуацию, представители банка подчеркнули: «Самое важное для бизнеса в этот сложный период – сохранить трудовые коллективы».

В ПСБ также отметили, что своим клиентам они помогают пройти период адаптации к непростой ситуации, складывающейся сегодня в экономике. Стоит отметить, что ранее о выдаче первых беспроцентных кредитов проинформировали в банке ВТБ.