Коронавирус: пик заболевания, влияние на аллергиков и специфическая пневмония

Российские медики рассказали когда наступит пик заболевания COVID-19, действительно ли у пациентов с коронавирусом обнаруживается пневмония и как коронавирус связан с тополиным пухом.

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда в России будет пик заболевания коронавирусом. По его словам, к пику инфицирования наша страна подойдет через 1,5-2 месяца, то есть в июне-июле, после чего, заболевание пойдет на спад, передает его слова РИА Новости.

А вот врач-патологоанатом Александр Эдигер выразил сомнение в том, что у больных коронавирусом развивается типичная пневмония.

"Это не пневмония в чистом виде, а специфическое поражение легких", - утверждает Эдигер.

Также, по мнению специалиста, при инфицировании коронавирусом происходит не только поражение легких, вирус поражает стенки сосудов и клетки крови, а также гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у пациента и возникает недостаток кислорода.