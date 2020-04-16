Коронавирус: пик заболевания, влияние на аллергиков и специфическая пневмония
Российские медики рассказали когда наступит пик заболевания COVID-19, действительно ли у пациентов с коронавирусом обнаруживается пневмония и как коронавирус связан с тополиным пухом.
- Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда в России будет пик заболевания коронавирусом. По его словам, к пику инфицирования наша страна подойдет через 1,5-2 месяца, то есть в июне-июле, после чего, заболевание пойдет на спад, передает его слова РИА Новости.
А вот врач-патологоанатом Александр Эдигер выразил сомнение в том, что у больных коронавирусом развивается типичная пневмония.
"Это не пневмония в чистом виде, а специфическое поражение легких", - утверждает Эдигер.
Также, по мнению специалиста, при инфицировании коронавирусом происходит не только поражение легких, вирус поражает стенки сосудов и клетки крови, а также гемоглобин в эритроцитах, в результате чего у пациента и возникает недостаток кислорода.
- Мощнейшим переносчиком заболевания, который может в разы увеличить количество инфицированных станет тополиный пух. Об этом в эфире НСН заявила кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина. И если к началу появления тополиного пуха нам не удастся справиться с распространением коронавируса, он станет серьезной проблемой. Вообще, по ее словам, в зоне риска поражения коронавирусом находятся все аллергики, а особенно "люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения", так как слизистые оболочки этой категории людей наиболее подвержены воздействию микробов и вирусов.
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