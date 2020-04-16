Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает расти

За сутки на территории России выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.

Согласно данным, представленным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, за сутки на территории России медики выявили 3448 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в столице выявлено 1370 зараженных, пишет РИА Новости.

Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 27938 человек, из них в Москве отмечено 16146 случаев заражения, 2304 пациента выздоровели, 232 человека скончались.