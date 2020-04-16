Количество инфицированных коронавирусом в России продолжает расти
16.04.2020 11:36
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За сутки на территории России выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.
Согласно данным, представленным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса, за сутки на территории России медики выявили 3448 новых случаев инфицирования COVID-19. Из них в столице выявлено 1370 зараженных, пишет РИА Новости.
Всего в России коронавирусной инфекцией заразились 27938 человек, из них в Москве отмечено 16146 случаев заражения, 2304 пациента выздоровели, 232 человека скончались.
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Предполагаю, что это еще не "вечер". Я думаю, что перевод Метро на особый пропускной режим работы позволит минимум вдвое, сократить число заражающихся в день. Что не только об- легчит ГАИ контроль автомашин на въезде в Москву, но и пере- садит их пассажиров на пустые сегодня электрички. Непонятно, почему Власти не хотят этого делать. Несмотря на то, что саму идею высказал в прямом телеэфире "60 минут"бывший (10 лет стажа) руководитель Спектра из гор.Новосибирска.