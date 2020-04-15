ВТБ выдал первые беспроцентные кредиты сотрудникам хабаровских предприятий

Два хабаровских предприятия получили кредиты на заработную плату сотрудников в рамках государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии.

Напомним, что ранее глава России Владимир Путин проинформировал о ряде мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, существующего в условиях распространения пандемии коронавируса и ряда определенных ограничений. Одна из мер связана с отсрочкой по налогам и кредитам на шесть месяцев, а также снижением ставки страховых взносов.

«Два первых кредита в рамках программы государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате COVID-19, в Хабаровском крае получили представители пищевой промышленности и сферы грузоперевозок», - проинформировали в банке.

Уточняется, что нулевые кредиты получили: ООО «Кор-Энерго» (860 тысяч рублей), владеющего двумя кафе корейской кухни с доставкой блюд. Вторая компания – ООО «Авиа-Импульс» (1,28 млн рублей), специализирующаяся на грузоперевозках.

Согласно информации, предоставленной администрацией Хабаровска, на сегодняшний день в городе функционирует 557 компаний малого и среднего бизнеса, из которых 325 пострадало из-за пандемии.