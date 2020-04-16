Минздрав приостановил плановую вакцинацию из-за COVID-19

Остановлена вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок.

Плановая вакцинация в России временно приостановлена. Такими данными поделился помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В Минздраве приняли решение о прекращении вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Единственное исключение сделано для новорожденных, которые получают первые прививки в роддоме, пишет RT. О сроках возобновления плановой вакцинации не сообщается.