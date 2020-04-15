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Коронавирус

За сутки в России коронавирусом заразились 3388 человека

15.04.2020 11:19
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За сутки в России коронавирусом заразились 3388 человека

Больше всего заразившихся в столице, где общее количество инфицированных достигло 14776 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, на территории России за минувшие сутки обнаружено 3388 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных в Москве и Подмосковье. Так, в столице медики зафиксировали 1774 заболевших, в Подмосковье - 272 инфицированных.

Общее число зараженных коронавирусом в России достигло 24490 человек, выздоровело 1986 человек, скончались 198 пациентов.

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