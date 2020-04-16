США: Россия испытала противоспутниковую ракету

Предложенные Россией шаги по контролю над вооружениями в космическом пространстве на самом деле являются попыткой ограничить действия США.

Космическое командование ВВС США заявило о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Сообщается, что оружие данного типа может уничтожать объекты, расположенные на низкой околоземной орбите на высоте, примерно, 160–2000 км от поверхности земли. При этом, глава Космического командования ВВС Джон Реймонд указал, что подобные испытания являются характерным примером реальности российской угрозы для космических систем как Соединенных Штатов, так и их союзников. По его словам, российская угроза в космосе реальна, мало того, со временем она возрастает, пишет РБК.