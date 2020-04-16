Завершился обмен пленными между Украиной и ДНР

Украинская сторона передала ДНР 10 человек.

ДНР и Украина обменялись удерживаемыми лицами. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, из заявленных к обмену 11 человек украинская сторона передала ДНР 10, один человек отказался покинуть Украину и перейти границу. В настоящее время все заявленные к обмену удерживаемые лица находятся на территории самопровозглашенной республики. Во время передачи никаких происшествий не было, пишет РИА Новости.