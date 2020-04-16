Экономика России потеряет почти 18 трлн рублей из-за коронавируса

Согласно реалистичному сценарию ВВП России снизится на 3%, а доллар будет стоить 85-90 рублей.

Аналитики Национального рейтингового агентства провели макроэкономический обзор ситуации в России и представили свои прогнозы влияния коронавируса на экономическое развитие страны. Общий ущерб для экономики России может достигнуть 17,9 трлн рублей, а порядка 15,5 млн человек не только потеряют работу, но и не смогут в дальнейшем ее найти. Наибольший ущерб кризис нанесет сфере услуг, а производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства пострадают в наименьшей степени.

При этом аналитики уверены, что правительство не допустит такого развития событий, приняв все возможные меры для поддержки экономики. Согласно наиболее реалистичному сценарию, по мнению экспертов, ВВП страны упадет в среднем на 3%, также, как и заработные платы, а курс доллара будет находиться в коридоре 85–90 рублей, пишут Известия.