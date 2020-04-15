Эксперты дали прогноз по ситуации с рублем после коронавируса

Рубль не выйдет из коридора в 70-77 рублей.

Российские эксперты, опрошенные ПРАЙМ, дали прогноз по курсу рубля, который установится после того, как нормализуется ситуация с мировой пандемией коронавируса и отменят меры по сдерживанию распространения инфекции. Так, по их словам, хотя коронавирус окажет серьезное влияние как на глобальную мировую экономику, так и на экономику России, ситуация с российской валютой останется нейтральной. И хотя восстановившийся спрос и отток капитала будут оказывать негативное влияние на рубль, возобновившиеся иностранные инвестиции в российские долговые бумаги и восстанавливающийся спрос на нефть окажут поддержку российской валюте. Учитывая все факторы, эксперты предполагают, что до конца текущего года рубль останется в рамках коридора 70-77 рублей за доллар.