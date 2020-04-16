Глава Минэкономразвития лично проверил, как банки выдают кредиты МСП

Министр экономического развития лично обратился в несколько банков с целью получения беспроцентного займа, но ему отказали.

После заявления бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, что предприниматели не могут получить в банках беспроцентные кредиты на выдачу зарплат сотрудникам, глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить несколько банков. По его словам, он сделал контрольный звонок в две крупных кредитных организации, где ему отказали в получении кредита. В одном из банков заявили, что правительство еще не подписало постановление на выдачу беспроцентных займов, в другом сообщили о начале программы по выдаче "нулевых" кредитов в мае. Об этом министр написал в своем Instagram.

Глава Минэкономразвития обратил внимание руководства банков на имеющие место нарушения и отметил, что "стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики", пишет ПРАЙМ.