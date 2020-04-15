Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах

Представители МСП не могут получить обещанные правительством в качестве поддержки в условиях распространения коронавируса беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты своим сотрудникам.

По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, банки отказывают компаниям в получении беспроцентных займов, которые должны пойти на выплаты заработных плат сотрудникам. Титов отметил, что сотрудники аппаратов уполномоченных по защите прав предпринимателей провели, совместно с предпринимателями, контрольные обращения в банки для получения льготных кредитов, обещанных правительством. В 29 регионах было подано 158 заявок на кредиты, но одобрили их выдачу только 6 представителям бизнеса. Еще 5 заявок были одобрены, но средства по ним пока не выданы, 15 заявок находятся на рассмотрении, а 132 заявки отклонили.

Причем самое большое количество отказов (28%) в банках объяснили тем, что компания, обратившаяся за получением кредита, не имеет в данной кредитной организации зарплатного проекта. Титов отметил, что данное требование не является обязательным для выдачи льготных кредитных средств, пишет РБК.