Астрономы обнаружили «близнеца» Земли из архивных данных

Ученые, повторно проанализировав данные, полученные с орбитального телескопа NASA «Кеплер», обнаружили экзопланету размером с Землю, находящуюся на орбите в зоне обитания ее светила.

На иллюстрации NASA показано, как может выглядеть поверхность Kepler-1649c.

Обнаруженная планета Kepler-1649c, лишь в 1,06 раза больше Земли, что делает ее очень похожей на нашу планету с точки зрения физических размеров. Она также довольно близка к своей звезде. То количество звездного света, которое Kepler-1649c получает от своего светила, составляет 75% от количества света, который Земля получает от нашего светила, что также может говорить об схожести температурного режима на Kepler-1649c и на нашей планете.

Международная группа ученых, обнаружившая экзопланету, опубликовала исследовательскую статью в издании Astrophysical Journal Letters.

Kepler-1649c расположена в 300 световых годах от Земли. Национальное аэрокосмическое агентство описало ее как «наиболее похожую на Землю по размерам и расчетной температуре» из тысяч экзопланет, открытых телескопом Кеплер. Планета находится в зоне обитания своей звезды, области, где возможно существование жидкой воды.

Но звездой планеты является красный карлик, который более склонен к вспышкам, а они могут затруднить эволюцию жизни на поверхности Kepler-1649c. Экзопланета вращается так близко к своей звезде, что год на ней эквивалентен 19,5 земным дням.

«Эта планета дает нам надежду на то, что еще одна Земля «лежит» среди звезд, ожидая, когда ее найдут», – отметил известный астрофизик Thomas Zurbuchen.

О экзопланете еще многое предстоит узнать, например, какова ее атмосфера. Расчеты размера планеты имеют определенные погрешности, как и все значения в астрономии при исследовании объектов, которые расположены столь далеко. Однако, исходя из того, что известно, Kepler-1649c особенно интересует ученых, которые ищущут миры с потенциально обитаемыми условиями.

Есть и прочие экзопланеты, которые, по оценкам специалистов, ближе к планете Земля по размерам, такие как TRAPPIST-1f и, по некоторым расчетам, Teegarden c и другие экзопланеты могут быть ближе к Земле по температурным показателям. Но нет такой экзопланеты, которая считалась бы ближе к Земле в обоих этих значениях, которая также находится в обитаемой зоне ее системы.

Kepler-1649c вращается вокруг красного карлика. У системы есть еще одна каменистая планета примерно того же размера, но она вращается вокруг светила примерно на половине расстояния от Kepler-1649c, пишет phys.org.

На этом рисунке сравниваются размеры Земли и Kepler-1649c. NASA / Исследовательский центр Эймса / Даниэль Раттер