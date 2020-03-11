Ученые обнаружили экзопланету, на которой идут железные дожди

Исследователи при помощи телескопа (VLT) ESO обнаружили экзопланету, на которой, по их мнению, могут идти железные дожди.

Выводы ученых представлены в статье, опубликованной в научном издании Nature.

«Это похоже на научно-фантастический фильм, но это природа некоторых экстремальных миров, которые мы сейчас открываем», – отмечают исследователи.

На дневной стороне планеты WASP-76b, которая вращается довольно близко вокруг своей звезды, температура превышает 2400°С и это достаточно горячо, чтобы испарять металлы, пишет bbc.com.

«Экстремальная разница температур, возникающая между освещенной и неосвещенной частями планеты, приводит к сильным ветрам со скоростью до 18 000 км / ч», - считают ученые.

Ветер переносит пары железа на ночную сторону.

С другой стороны планета также горяча, но на 1000 градусов холоднее, что позволяет этим металлам конденсироваться и выпадать в виде осадков.

«Это весьма необычная среда. Представьте, что вместо моросящих капель воды разбрызгиваются железные капли», – рассказывает профессор Женевского университета David Ehrenreich.

По словам астрономов, экзопланета расположена на расстоянии 640 световых лет от нашей планеты.

WASP-76b настолько близка к своей звезде, что для совершения одного оборота ей требуется всего 43 часа.

Еще одной интересной особенностью данной планеты является то, что она всегда обращена к своему светилу одной «дневной» стороной, как и естественный спутник Земли, мы всегда видим одну сторону.