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Коронавирус

Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

15.04.2020 19:51
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Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России

Первым коронавирус в Россию из Милана завез 40-летний мужчина.

Заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в России. По его словам, это 40-летний мужчина, который привез в страну COVID-19 после путешествия в Милан. Диагноз нулевому пациенту ставили сам Чучалин и главврач Коммунарки Денис Проценко, причем мужчина стал также и первым пациентом, который вылечился от коронавируса.

При этом врач сообщил, что мужчина заразил своих пожилых родителей. У его матери болезнь протекала в легкой форме, а вот отца медикам пришлось подключать к аппарату ИВЛ, пишет РИА Новости.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 24490 инфицированных коронавирусом человек, 1986 пациентов вылечились от инфекции, 198 человек скончались.

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