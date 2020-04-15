Минздрав спрогнозировал сроки снижения количества инфицированных COVID-19 в Москве

При условии соблюдения всех принятых мер для сдерживания распространения коронавируса, количество инфицированных в столице начнет снижаться в июне-июле текущего года.

В том случае, если в столице будет организовано соблюдение всех необходимых мер по профилактике распространения коронавируса, в конце апреля - начале мая наступит пик инфицирования и выход на "плато". Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико. По его словам, после того, как Москва в течение непродолжительного времени будет находиться на "плато", начнется спад количества зараженных коронавирусом. Это, по прогнозам эксперта, произойдет в июне-июле этого года, пишет ТАСС.