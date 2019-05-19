Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.

Исследователи изучили крошечные частички циркона в образцах пустынного стекла, которые образовались 29 млн лет назад на территории Западного Египта. Специалистам удалось выяснить, что в материале сохранились следы минерала (рейдита), образующегося лишь под воздействием высокого давления вследствие падения метеорита.

Необычное желтое стекло использовалось древними египтянами для изготовления скарабея для нагрудного амулета фараона.

Как отмечают исследователи, дискуссия о происхождении стекла велась более 100 лет. Прежде ученые полагали, что такое стекло могло образоваться в момент мощного атмосферного взрыва над поверхностью Земли, пишет earth-chronicles.com.

Фараон Тутанхамон (Тутанхатон) правил примерно в 1332-1323 гг. до н. э. в эпоху Нового царства. Древнеегипетский фараон привлекает особое внимание исследователей из-за таинственной смерти, богатой гробницы, которая не была разграблена, и истории о «проклятии фараонов».