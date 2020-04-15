Ветераны просят президента перенести Парад Победы

15.04.2020 17:53 Комментарии

Решение о переносе Парада Победы послужит проявлением уважения к ветеранам, а также тем людям, которые отмечают День Победы.

Ветераны России обратились с просьбой к президенту России Владимиру Путину о переносе Парада Победы. Обращение к главе государства подписали организации ветеранов от лица всего ветеранского сообщества страны. Ветераны просят не устраивать Парад 9 мая, а, из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса, отложить проведение мероприятия, посвященного 75-летию Победы, на более позднюю дату, пишет ТАСС.