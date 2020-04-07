Песков: присутствие ветеранов на Параде Победы нецелесообразно

Информации о сроках проведения Парада Победы пока нет.

В настоящее время нет решений по срокам проведения Парада Победы в Москве. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем не менее, рассматриваются разные варианты проведения Парада. Что же касается присутствия на праздничных мероприятиях ветеранов, то оно, с точки зрения сохранения их здоровья, представляется нецелесообразным, пишет РИА Новости.