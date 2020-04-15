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Экспоцентр соберет всех промышленников на одной площадке

15.04.2020 17:12
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Экспоцентр соберет всех промышленников на одной площадке

Российская промышленная неделя, являющаяся самым масштабным событием в отрасли, в этом году пройдет с 19 по 22 октября в Экспоцентре.

В существующих кризисных условиях, когда закрываются компании и снижается производство, необходимо искать нестандартные решения для скорейшего восстановления ресурсов и дальнейшего развития. Именно поэтому, в этом году Российская промышленная неделя объединит ключевые промышленные выставки, такие, как «Технофорум», «Rusweld» и «Лесдревмаш». В октябре ЦВК Экспоцент представит свой масштабный проект, на площадке которого соберутся более 600 компаний и 15 тыс. посетителей.

Российская промышленная неделя является главной площадкой страны для демонстрации промышленного оборудования. Ежегодно проект предоставляет производителям возможность представить свои разработки, найти инвесторов и клиентов, заключить выгодные сделки и контракты, ознакомиться с новинками и инновационными решениями отрасли. Мероприятие призвано оказать поддержку, в первую очередь, отечественным производителям, дистрибьюторам и потребителям.

В условиях кризиса необходимы помощь и поддержка властей, в этой связи Правительство Москвы приняло решение компенсировать представителям МСП до половины общего объема затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Компенсации подлежат затраты на регистрационный взнос, застройку и оборудование стенда, аренду выставочной площади.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации проводит вебинары, видеоконференции, публикует экономические обзоры. А на официальном сайте ТПП РФ создан специальный раздел, посвященный мерам поддержки предпринимательства в условиях эпидемии коронавируса, где предприниматели могут найти необходимые ответы на волнующие их вопросы.

Контакты Дирекции:
Выставка «Технофорум». Email: technoforum@expocentr.ru; тел.: +7 (499) 795-37-58
Выставка «Rusweld». Email: rusweld@expocentr.ru; тел.: +7 (499) 795-38-42
Выставка «Лесдревмаш». Email: ldm@expocentr.ru; тел.: +7 (499) 795-29-06

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