Президент представил новые меры поддержки бизнеса
15.04.2020 16:40
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству принять новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.
В дополнение к ранее принятым мерам, глава России предлагает:
- Оказать прямую финансовую поддержку компаниям МСП в сфере доставки еды, туризма, и торговли непродовольственными товарами в том случае, если они максимально стремятся к сохранению занятости, в размере 90% от штатной численности на 1 апреля. Размер помощи будет составлять 12300 рублей на каждого сотрудника, числящегося в компании по состоянию на 1 апреля текущего года. Компании могут обратиться за помощью в течение месяца, начиная с 1 мая, а средства на счета должны начать перечислять не позднее 18 мая.
- Обеспечить гарантиями ВЭБа выдачу беспроцентных кредитов для выплаты заработных плат сотрудников. А также распространить их получение не только на малый и средний бизнес, но и на крупные компании.
- Доработать список системообразующих предприятий. А также предоставить льготные кредиты для пополнения их оборотных средств. Ставка по кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки ЦБ, а половина кредитов будет обеспечена гарантиями Минфина.
- Оказать дополнительную финансовую помощь регионам. Выделить 200 млрд рублей для сбалансированности региональных бюджетов, которые будут предназначены для поддержки занятости и экономической активности, а также для социальных выплат.
- Постоянно мониторить достаточность принимаемых мер и оценивать их эффективность.
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