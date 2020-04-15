Президент представил новые меры поддержки бизнеса

В дополнение к ранее принятым мерам, глава России предлагает:

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству принять новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

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