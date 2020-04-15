Президент выступит с новым обращением к россиянам

Из обращения можно будет узнать о новых мерах поддержки для бизнеса.

Перед началом совещания с членами правительства президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, из нового обращения российского лидера можно будет узнать, какие дополнительные меры поддержки власти планируют принять для помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса в стране, пишет ТАСС.