Президент выступит с новым обращением к россиянам
15.04.2020 13:41
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Из обращения можно будет узнать о новых мерах поддержки для бизнеса.
Перед началом совещания с членами правительства президент России Владимир Путин вновь выступит с обращением к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, из нового обращения российского лидера можно будет узнать, какие дополнительные меры поддержки власти планируют принять для помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса в стране, пишет ТАСС.
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