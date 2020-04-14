Объем розничной торговли в апреле снизился более чем на 35%

Президент выразил обеспокоенность появившимися негативными тенденциями в экономике страны.

Во время совещания, посвященного экономическим вопросам, президент России Владимир Путин высказал обеспокоенность падением объема розничной торговли в России. Президент представил данные, согласно которым сокращение показателя в апреле составило 35%. По словам главы государства, для многих компаний такое резкое сокращение рынка является сильным шоком.

При этом, Владимир Путин отметил и другие негативные тенденции в экономике России, такие, как, сокращение энергопотребления и практическая остановка кредитования реального сектора экономики. Президент назвал сложившуюся ситуацию "необычной" и предложил проанализировать появившиеся тенденции и дальнейшее развитие экономики страны в условиях эпидемии коронавируса, пишет ТАСС.