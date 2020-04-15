ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян

Освобождение от уплаты налога смогут получить россияне, чей доход не превышает двух МРОТ.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, согласно которому предлагается освободить малоимущих граждан России от уплаты НДФЛ. Предполагается, что данную льготу смогут получить те россияне, заработная плата которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). По мнению авторов законопроекта, решение поможет стимулировать спрос, а также сократит расходы государства на оказание социальной поддержки населению, так как реальные доходы наиболее уязвимых слоев населения повысятся, пишет ТАСС.