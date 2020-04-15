Исполнение «Закона Яровой» перенесут из-за COVID-19

Ряд законодательных положений могут быть исполнены позднее с целью поддержки операторов связи в условиях распространения инфекции.

Как пишет «Коммерсант», не исключено, что российские власти перенесут срок исполнения ряда положений «закона Яровой». Вероятно, это необходимо для облегчения финансового бремени операторов связи в период коронавирусной инфекции и ряда соответствующих ограничений. Уточняется, что Минкомсвязи разработало соответствующий проект поручений, учитывая предложения бизнес-сообщества.

Так, может быть облегчен к исполнению законодательный пункт о ежегодном увеличении емкости хранилищ пользовательского трафика на 15%. «Ъ» пишет, что это могут отложить на два года.

Кроме этого, могут исключить из расчета емкости видеосервисы, трафик на которых вырос из-за самоизоляции – так как это привело к росту расходов операторов. Как оценили эксперты PwC, чтобы исполнить закон, операторам приходится тратить от 10 до 20% их капитальных затрат.



Также операторам могут оказать и другие виды поддержки, в частности, сократить оплату за использование частот до конца текущего года, отсрочить платежи по налогам, а также снизить страховые взносы.