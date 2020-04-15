Минэкономразвития предлагает поддержать музеи и зоопарки

Правительству предлагают расширить список компаний, наиболее пострадавших от сложившейся ситуации.

Минэкономразвития выступило с предложением: включить музеи и зоопарки в список отраслей экономики РФ, которые наиболее пострадали от ситуации с коронавирусной инфекцией. Суть инициативы в том, что включение в перечень даст компаниям возможность претендовать на адресную антикризисную поддержку в числе первых.

Как ранее сообщалось, согласно правительственному проекту постановления, работа музеев и зоопарков была приостановлена по причине ограничений, введенных из-за коронавирусной ситуации. В результате, как и во многих сферах, произошло ощутимое сокращение доходов.



Напомним также, что ранее, согласно инициативе, предложенной Минэкономразвития, правительство включило в список кинотеатры и стоматологические клиники.