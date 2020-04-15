Проверка пропусков в Москве привела к заторам на дорогах и очередям в метро

Из-за проверки наличия пропусков у водителей и пассажиров, в метро и на дорогах Москвы образовались огромные очереди и заторы.

Начиная с 0:00 мск 15 апреля ГИБДД приступила к проверке пропусков у всех водителей и пассажиров автомобилей, въезжающих в Москву. При этом, практически на всех въездах в город образовались заторы. Водители жалуются на огромные пробки из-за проверки наличия необходимых пропусков.

Также, на проблемы из-за проверки документов жалуются и пассажиры столичного метрополитена. При входе в метро, где сотрудники проверяют пропуска у всех входящих, образовались длинные очереди, в которых, конечно, не соблюдается положенная дистанция. Многие пассажиры считают, что данные действия могут серьезно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в городе, пишет РБК.