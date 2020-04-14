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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков на передвижение

14.04.2020 23:59
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков на передвижение

Столичные власти планируют аннулировать около миллиона электронных пропусков с некорректными или недостоверными данными.

Об этом проинформировали в оперативном штабе города Москвы со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Как пишет РИА Новости, владельцы заблокированных пропусков указывали недостоверные данные паспорта, ИНН либо называли некорректную фамилию. Власти намерены проверить данные и о работодателях.

В том случае если информация, которую предоставил гражданин, не подтвердится, на владельца пропуска могут завести административное дело.

Напомним, электронные пропуска на передвижение по Москве будут проверять с 15 апреля. Горожане могут получить пропуск на портале nedoma.mos.ru, с помощью смс либо позвонив по телефону +7(495) 777-77-77.​

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