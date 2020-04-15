В России подешевел бензин

Снижение в среднем по стране произошло на 3-4 коп.

По данным, которые представили сотрудники Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, входящего в Минэнерго, на территории России зафиксировано снижение цен на бензин. Согласно полученной информации, стоимость АИ-92 в среднем уменьшилась на 4 копейки составив 43,04 рубля за литр, стоимость АИ-95 сократилась на 3 коп., опустившись до 46,10 рубля за литр, а вот стоимость летнего дизельного топлива в среднем по России выросла на 13 коп. до 49,96 рубля за литр, пишет РИА Новости.