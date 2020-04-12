В России могут временно запретить ввоз дешевого бензина
12.04.2020 20:34
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В 2020 году темпы роста цен на бензин в стране будут не выше уровня инфляции.
- Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, что в России могут временно запретить импорт дешевого бензина. По его словам, этот шаг предлагается как вынужденная антикризисная мера на срок 6 месяцев, пишет "Российская газета".
- Также Александр Новак в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" заявил, что в 2020 году темпы роста цен на бензин в России будут не выше инфляции и, возможно, сохранятся на текущем уровне, информирует РИА Новости.
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А может лучше НПЗ оптимизировать? А заодно и правительство.