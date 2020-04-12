В России могут временно запретить ввоз дешевого бензина

12.04.2020 20:34 Комментарии: 1

В 2020 году темпы роста цен на бензин в стране будут не выше уровня инфляции.

Глава Министерства энергетики России Александр Новак рассказал, что в России могут временно запретить импорт дешевого бензина . По его словам, этот шаг предлагается как вынужденная антикризисная мера на срок 6 месяцев , пишет "Российская газета".

. По его словам, этот шаг предлагается как , пишет "Российская газета". Также Александр Новак в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" заявил, что в 2020 году темпы роста цен на бензин в России будут не выше инфляции и, возможно, сохранятся на текущем уровне, информирует РИА Новости.