Главврач Коммунарки победил коронавирус

Оба теста Дениса Проценко на наличие коронавируса показали отрицательный результат.

На своей странице в Facebook главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что он смог победить коронавирус. Два его последних теста на наличие заболевания оказались отрицательными. В настоящее время он завершил режим изоляции и планирует приступить к полноценной работе. О подробностях своего "первого" дня Проценко пообещал сообщить позже, пишет РБК.

О том, что у главного врача Коммунарки обнаружен коронавирус стало известно 31 марта. Проценко провел 14-дневную изоляцию в своем кабинете, продолжая работать дистанционно.