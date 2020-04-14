Минздрав уточнил данные о радиусе передачи коронавируса

Коронавирус может передаваться на расстоянии 4 метров.

Согласно последним данным, полученным специалистами Центра по предупреждению и контролю заболеваний США, коронавирус может передаваться на большем расстоянии, чем это считалось ранее. Ученые утверждают, что инфицированный человек может распространять инфекцию в радиусе 4 м. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, пишет РИА Новости.

Ранее, Всемирная организация здравоохранения призывала всех соблюдать необходимую дистанцию между людьми в 1,5 - 2 метра.