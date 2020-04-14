Роспотребнадзор рассказал о правилах питания во время самоизоляции

Во время самоизоляции лучше предпочесть продукты содержащие большое количество витаминов и пониженное содержание калорий.

Специалисты Роспотребнадзора представили принципы питания, разработанные Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи, которых рекомендуют придерживаться во время нахождения на самоизоляции. Эксперты советуют питаться чаще, но небольшими порциями, а в идеале разделить дневной рацион на три приема пищи и один-два перекуса.

Для завтрака подойдут такие продукты, как, разнообразные каши, яйца, запеканка, сырники или творог.

На обед специалисты советуют есть первое горячее блюдо: из мяса, птицы или рыбы с гарниром, а также свежие овощи.

Для ужина подойдет блюдо из мяса, птицы или рыбы с гарниром.

А вот в перекусы можно есть фрукты, сыры, сухофрукты, орехи, но не на ночь, в вечернее время рекомендуется ограничиться нежирным кефиром или йогуртом.

Из напитков специалисты советуют предпочесть чай, кофе, какао, морсы, компоты, настой шиповника и кисель, отказавшись от сладких газированных напитков.

Также рекомендуется исключить из рациона большое количество жиров, фаст-фуд, сахар, мучные изделия и изделия из обработанного мяса, пишет РИА Новости.