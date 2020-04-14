Астрономы запечатлели джет, вырывающийся из двух сталкивающихся галактик

Астрономам удалось запечатлеть релятивистскую струю (джет), вырывающуюся из 2-х сталкивающихся галактик.

Фото: слияние галактики «Сейферт-1» (справа) с соседней галактикой. Изображение: newsstand.clemson.edu/Vaidehi Paliya

Впервые исследователи смогли зафиксировать подобную структуру в процессе слияния. Благодаря высокоточным снимкам астрономы смогут лучше понять процессы, совершающиеся в результате столкновения галактик.

Статья с результатами работы сотрудников Обсерватории астрофизики и космических наук в Болонье представлена на страницах издания Astrophysical Journal.

Астрономы изучили столкновение галактики TXS 2116-077 (сейфертовская спиральная галактика) с безымянной галактикой аналогичной массы в инфракрасном диапазоне при помощи телескопа Чандра, пишет freenews.live.

На снимке запечатлена релятивистская струя газа и плазмы, выбрасывающаяся из двух сталкивающихся галактик.

Объекты имеют сверхмассивные черные дыры в центре, которые при столкновении, чаще всего, производят мощнейший поток энергии, который сложно рассмотреть из-за его яркости.

«В большинстве случаев, струя излучает такой сильный свет, что за ним не видно галактики. Это все равно, что пытаться смотреть на какой-то предмет, и кто-то [в то же время] будет светить тебе в глаза яркой лампой. Все, что вы сможете увидеть, это лампу», – пояснил Stefano Marquezi, являющийся ведущим автором исследования.

Запечатлеть релятивистскую струю удалось благодаря тому, что астрономы заметили ее на ранней стадии формирования – спустя несколько лет она будет столь яркой, что ее невозможно будет изучить.