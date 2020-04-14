МВФ: мировую экономику ждет сокращение на 3%

По итогам 2020 года мировая экономика потеряет 3%, но в 2021 году ее рост составит 5,8%.

Международный валютный фонд (МВФ) представил свой новый доклад о перспективах развития мировой экономики. Так, согласно прогнозам экспертов Фонда, по итогам года мировая экономика потеряет 3% ВВП. Тем не менее, если удастся справиться с пандемией коронавируса во второй половине текущего года и отказаться от мер по борьбе с распространением коронавируса, то уже в следующем году мировая экономика покажет рост в 5,8%, но только при восстановлении экономической активности и политической поддержке, пишет ТАСС.