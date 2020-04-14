Доходы россиян во втором квартале могут упасть на 17,5%

Во втором квартале экономика России потеряет 18%, а доходы россиян сократятся на 17,5%.

Специалисты Института исследований ВЭБ.РФ провели анализ экономической ситуации в стране и представили свой прогноз влияния коронавируса на развития экономики и доходы граждан. Согласно полученным данным во втором квартале экономика России из-за негативного влияния COVID-19 может упасть на 18%, а ВВП страны по итогам года потерять 3,8%. Что же касается реально располагаемых доходов россиян, то согласно прогнозу они сократятся на 17,5% во втором квартале текущего года, пишет РБК.