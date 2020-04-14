Роструд: работодатели обязаны выплачивать зарплаты в положенный срок
14.04.2020 17:42
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В Роструде напомнили работодателям об обязательствах по выплате зарплат своим сотрудникам.
Работодатели не могут ссылаться на коронавирус для того, чтобы не выплачивать или задерживать выплаты зарплаты своим сотрудникам. С таким заявлением выступил Роструд. Также, в ведомстве напомнили, что выплаты производятся и в случае отпуска, простоя или временного изменении условий труда. Причем изменить условия работы или снизить заработную плату сотруднику работодатель имеет право только по обоюдному согласию, пишет РБК.
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