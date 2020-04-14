ГИБДД будет проверять пропуска у въезжающих в столицу

Начиная с 15 апреля в Москву нельзя будет въехать без пропуска.

По информации, поступившей от собственного источника ТАСС в правоохранительных органах, начиная с 15 апреля сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей и пассажиров, въезжающих в Москву. Причем на всех въездах в столицу также будут дежурить сотрудники спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии. В случае, если у водителя или пассажира автотранспортного средства, въезжающего в Москву не будет специально оформленного пропуска, то нарушителям придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.